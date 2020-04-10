Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края.

Арест рядовому Шамсутдинову продлили на четыре месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

Адвокат добавил, что в связи с ситуацией с коронавирусом никаких следственных действий не проводится. Он намерен в мае отправиться в Читу и ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы, которую Шамсутдинов прошел в Институте психиатрии им. В. П. Сербского.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.