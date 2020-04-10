Адвокат разъяснила для чего «Памятка сотруднику полиции»

«Памятка сотруднику полиции» — всего лишь рабочий документ. Для кого режим самоизоляции носит рекомендательный характер, а для кого обязательный прописано в постановлении правительства Петербурга, подчеркнула адвокат Яна Антонь.

«Поэтому «Памятка сотруднику полиции» — это памятка, так как в постановлении четко прописано, кто обязан, а кому рекомендовано соблюдать режим самоизоляции», — приводит слова адвокат ИА Regnum.

До тех пор, пока в России не будет введен режим ЧС, многие антикоронавирусные меры будут носить рекомендательный характер, отметила Антонь. Сейчас режим самоизоляции является обязательным лишь для людей старше 65 лет.

Ранее в распоряжении СМИ оказалась «Памятка сотруднику полиции». Документом этим якобы должны пользоваться сотрудники правоохранительных органов Петербурга при взаимодействии с людьми на улице. По данным СМИ, полицейский должен будет зачитать гражданину текст о предписаниях самоизоляции. Если он находится на улице без причин, его действия могут расцениваться как административное правонарушение. Штраф в этом случае составляет от 500 до 1 тыс. рублей для граждан и от 2 до 4 тыс. рублей для должностных лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 18 апреля в Петербурге начнут действовать штрафы за нарушение самоизоляции.