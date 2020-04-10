Штрафы за нарушение самоизоляции начнут действовать в Петербурге с 18 апреля

Штрафы за нарушение самоизоляции начнут действовать в Петербурге с 18 апреля
За нарушение режима самоизоляции придется заплатить 4 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге определены штрафы для граждан, нарушивших режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в городе. Соответствующий закон подписал городской губернатор Александр Беглов.

Подписанный 8 апреля закон вступит в свою силу через десять дней после утверждения, то есть 18 апреля 2020 года.

Так, нарушившим правила петербуржцам грозят следующие штрафы:

  • 4 тыс. рублей — для гражданина, впервые нарушившего режим самоизоляции;
  • 5 тыс. рублей — для повторно нарушившего самоизоляцию петербуржца;
  • 30-40 тыс. рублей — для директора заведения общепита, открывшего его для посещения.
  • 200-300 тыс. рублей — штраф за открытие кафе или ресторана для юридического лица.

Кроме того, в Петербурге есть и другие штрафы:

  • До 5 тыс. рублей — за разжигание костра или мангала в лесах, скверах или парках;
  • До 30 тыс. рублей — за посещение парков, садов, скверов, детских и спортплощадок;
  • До 30 тысяч рублей — за курение кальянов в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции.

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