В Минздраве заявили, что диагноз COVID-19 можно ставить без анализов

Пациент может получить диагноз «коронавирус» без лабораторного подтверждения, если у него есть характерные для заболевания симптомы.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что из-за быстротечности заболевания, врачи могут ставить диагноз COVID-19 еще до того, как придут результаты теста. Для этого у пациента должна быть характерная клиническая картина.
«Это нормальная практика для врачей», — сказал министр.
Кроме того, по словам Мурашко, особое внимание необходимо уделить пациентам старше 60-65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов с сердечно-сосудистой и ишемической болезнью сердца, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.
Глава Минздрава добавил, что признаки коронавируса проявляются у человека уже через четыре-пять дней после заражения, однако бывает и такое, что болезнь дает о себе знать через два дня или через несколько недель.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты считают, что коронавирус станет сезонным.