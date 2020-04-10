В Минздраве заявили, что диагноз COVID-19 можно ставить без анализов

Пациент может получить диагноз «коронавирус» без лабораторного подтверждения, если у него есть характерные для заболевания симптомы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что из-за быстротечности заболевания, врачи могут ставить диагноз COVID-19 еще до того, как придут результаты теста. Для этого у пациента должна быть характерная клиническая картина.

«Это нормальная практика для врачей», — сказал министр.

Кроме того, по словам Мурашко, особое внимание необходимо уделить пациентам старше 60-65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Наиболее тяжело болезнь протекает у пациентов с сердечно-сосудистой и ишемической болезнью сердца, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.

Глава Минздрава добавил, что признаки коронавируса проявляются у человека уже через четыре-пять дней после заражения, однако бывает и такое, что болезнь дает о себе знать через два дня или через несколько недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты считают, что коронавирус станет сезонным.