ГИБДД открывает охоту на пьяных водителей в апреле

Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе регионального УГИБДД, в апреле правоохранители проведут сразу несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей.

Рейды пройдут в ночь с 11 на 12 апреля и с 25 на 26 апреля во всех районах Петербурга, а также с 10 на 11 апреля и с 24 на 25 апреля — в Ленобласти.

В ведомстве отметили, что в 2020 году в Петербурге уже задержали 1472 пьяных водителя, а в Ленобласти — 885. Более тысячи автомобилистов отказались проходить медосвидетельствование. К ответственности привлекли 279 водителей, которых поймали повторно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что любитель наркотиков дважды попался одному инспектору ГИБДД в Петербурге.