Петербуржец оспаривает в суде запрет на посещение парков

Петербуржец оспаривает в суде запрет на посещение парков
Исковое заявление зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Житель Петербурга Богдан Литвин оспаривает в суде запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов. С иском он обратился к правительству города.

Административное исковое заявление зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд. К производству оно пока не принято, пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Литвин просит признать недействующим со дня его принятия постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части, установливающий запреты на мероприятия и посещение скверов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге определены штрафы для граждан, нарушивших режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

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Петербуржец оспаривает в суде запрет на посещение парков