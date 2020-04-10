В Петербурге на период режима самоизоляции предложили продлить «тихий час»

Ремонтные работы могут мешать гражданам, постоянно находящимся дома.

Инициативу озвучила депутат муниципального округа «Морской» Наталья Кармолинкова. С идеей она обратилась к спикеру Закса Вячеславу Макарову и губернатору Петербурга Александру Беглову.

По мнению Кармолинковой, внести коррективы в «закон о тишине» очень важно в нынешних условиях. Многие граждане в данный момент вынуждены работать удаленно, а продолжительный шум ремонтных работ может очень мешать и отвлекать.

В настоящее время в многоквартирных домах Северной столицы граждане могут делать «шумный» ремонт в своих жилищах с 8:00 до 22:00 по будням и с 10:00 по 22 по выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом. Но, в любом случае, нахождение дома мешает риску распространения COVID-19.