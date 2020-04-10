СК возбудил дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге

СК возбудил дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге
Прага. Фото: pixabay

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «осквернение символов воинской славы России, совершенных публично», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает РИА «Новости».

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
маршал конев памятник прага
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД возле поселка Бугры произошло массовое ДТП
Жителей Волховстроя будут судить за кражи на ж/д станциях
Четверо пенсионеров в Петербурге отдали лжебанкирам больше 1,5 млн
Собянин сообщил, что пик коронавируса в Москве пока не наступил
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом
СК возбудил дело из-за демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге
В Петербурге на период режима самоизоляции предложили продлить «тихий час»
Петербуржец оспаривает в суде запрет на посещение парков