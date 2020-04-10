В Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга

Выявлено восемь сайтов по продаже аккаунтов. Фото: pixabay

Выявлено восемь сайтов по продаже аккаунтов. Фото: pixabay

Прокуратура Невского района выявила в Сети восемь сайтов с информацией о продаже активированных аккаунтов для краткосрочной аренды автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, распространение информации, за которую предусмотрена ответственность, запрещается федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения грозит статья 166 УК РФ, а за нарушение законодательства в области персональных данных — ст. 13.11 КРФ об АП.

Административные исковые заявления направлены в суд на рассмотрение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под домашний арест отправили продавца аккаунтов к каршерингу.