В Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга

В Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга
Выявлено восемь сайтов по продаже аккаунтов. Фото: pixabay

Прокуратура Невского района выявила в Сети восемь сайтов с информацией о продаже активированных аккаунтов для краткосрочной аренды автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, распространение информации, за которую предусмотрена ответственность, запрещается федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения грозит статья 166 УК РФ, а за нарушение законодательства в области персональных данных — ст. 13.11 КРФ об АП.

Административные исковые заявления направлены в суд на рассмотрение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под домашний арест отправили продавца аккаунтов к каршерингу.

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