В нескольких регионах России запретили продажу разливного пива из-за COVID-19

На данный момент, запрет ввели в Крыму, Оренбургской и Липецкой области. Прекратить работу местные власти требуют из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Помимо вышеупомянутых субъектов, о подобном ограничение задумались и в других регионах страны. Об этом сообщает «Комменсантъ» с ссылкой на президента Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николая Желагина.

При всем понимании ситуации, владельцы магазинов по продаже алкоголя на розлив оказались в незавидном положении. Неработающие магазины несут убытки.

Помимо этого, в некоторых регионах запретили продажу алкоголя в рознице. Минпромторг оказался обеспокоен этой ситуацией и порекомендовал использовать данное ограничение только в случае необходимости. Ведь подобная ситуация может увеличить количество продажи незаконной продукции, а также создаст напряжение в обществе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские пивовары просят ввести минимальную цену для пиво для розницы.