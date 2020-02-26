Российские пивовары просят ввести минимальную цену для пиво для розницы

Им непонятно, как бутылка воды может стоить дешевле бутылки пивного напитка.

Союз пивоваров России направил письмо в Минфин РФ. В нем они просят о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Необходимость такой меры обосновывается увеличением количества акционных позиций напитка по слишком низким ценам. По их словам, это способствует вытеснению с рынка добросовестных производителей. Ведь в легальном производстве цены рассчитываются исходя из затрат и налогов, но цены, которые устанавливают крупные сети розничных магазинов, этому зачастую не соответствуют. В результате это добросовестным производителям приходится снижать цены из-за демпинга магазинов, что не позволяет развиваться должным образом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению пивоваров, с помощью введения МРЦ можно будет бороться с распространением некачественной продукции и создать здоровую конкуренцию у законопослушных производителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят разрешить продавать пиво на стадионах.