Московские больницы работают на пределе из-за COVID-19

Московские больницы работают на пределе из-за COVID-19
В мире пандемии врач стал самым важным человеком Фото: unsplash.com

Столичные больницы и бригады скорой помощи работают на пределе возможностей из-за резкого роста количества случаев госпитализации в Москве.

Обо всем рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводит оперативный штаб.

За прошедшую неделю в столице в два раза выросло число госпитализированных в медучреждения пациентов — до пяти с половиной тысяч. Большинству из них (85%) поставили диагноз пневмония. Всего в стационарах города находятся 6,5 тысяч человек, зараженных коронавирусом.

Добавим, что за последний день в Москве коронавирус диагностировали у более чем тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил о выплате 80 тысяч врачам, работающим с пациентами с коронавирусом.

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