МИД Чехии прокомментировал прошение России передать памятник маршалу Коневу

Перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией. Об этом заявила, представитель МИД Чехии Зузана Штихова, сообщает РИА «Новости».

По его словам, министерство не может подробно комментировать новое российское законодательств, поскольку не знает его деталей. Она также добавила, что в ближайшее время его детальным изучением займутся юристы.

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.