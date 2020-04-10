Миндзрав расскажет, чем стоит питаться во время коронавируса

Специально разработанный рацион будет опубликован на сайте института питания и Роспотребнадзора.

В условиях вынужденной самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации, стоит позаботиться о своем организме, который испытывает стресс. Помочь сохранить здоровье может правильное питание. Антикоронавирусный рацион поможет обеспечит организм получением необходимых веществ и витаминов, которые защитят человека от вредных факторов окружающей среды.

Разработанный рацион, предназначенный на 7 дней будет сочетать в себе привычные продукты, витамины и минералы и продукты с низкой калорийности. Количество килокалорий в день, в случае соблюдения такого питания, составят 1500-1700 в сутки. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна.

Стоит отметить, что гражданам в период карантина стоит заняться и физическими нагрузками. Сидячий образ жизни без движения может навредить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав внес изменения в список препаратов для лечения коронавируса.