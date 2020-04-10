В Москве со следующей недели начнут выдавать спецпропуска для перемещения по городу

В Москве со следующей недели начнут выдавать спецпропуска для перемещения по городу
Москва. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Москве со следующей недели вводятся спецпропуска для перемещений по городу. Соответствующее заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Обо всем стало известно в пятницу, 10 апреля. По словам мэра, городские власти будут постепенно вводить пропускной режим.

Как сообщает «Рамблер», на первом этапе режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.

Другие подробности нововведения пока неизвестны.

Напомним, за последние сутки больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвичам планируют выдавать специальные QR-коды.

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