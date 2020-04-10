В Петербурге к работе вернутся более 22 тысяч предприятий

В Северной столицы к работе вернутся свыше 22 тысяч предприятий. Главным условием для возобновления деятельности является соблюдение правил безопасности.

О необходимости вернуться в стандартный режим работодателей уведомили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Руководители компаний обязаны предоставить список работников, присутствие которых на предприятии необходимо, а также перечень сотрудников, которые могут продолжать трудиться из дома.

Кроме того, все организации должны строго соблюдать нормы санитарной безопасности, как-то: регулярная уборка и дезинфекция помещений, средства индивидуальной защиты для сотрудников, соответствующая организация питания работников и так далее. Стандарт разработан комитетом совместно с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека.

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