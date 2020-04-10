В Петербург прибыли самолеты из Ларнаки и Пхукета со 139 россиянами

Всем прибывшим измеряют температуру и делают тесты на COVID-19. Фото: Baltphoto

Всем прибывшим измеряют температуру и делают тесты на COVID-19. Фото: Baltphoto

В аэропорту Пулково в пятницу, 10 апреля, приземлились два самолета, совершавших вывозные рейсы из Кипра и Пхукета.

Генеральное консульство Российской Федерации организовало два рейса для россиян, вынужденно застрявших в Ларнаке и на Пхукете. Сейчас оба самолета приземлились в Северной столице, на борту, в общей сложности, находится 139 граждан. Их встречают и осматривают врачи, работники Роспотребнадзора и полиция.

Жители Петербурга и области отправятся домой на 14-дневный карантин, иногородних также на 2 недели транспортируют в обсерватор «Заря», находящийся в Репино. Это не последние рейсы, которые заберут оказавшихся в сложной ситуации соотечественников: 11 апреля запланированы полеты в Анталию и Бангкок, 12 апреля вывезут россиян из Токио и Гоа, а 13 числа в столицу отправятся самолеты из Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 апреля в Шереметьево приземлился самолет с россиянами из Нью-Йорка.