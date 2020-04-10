Россияне на самоизоляции стали в два раза реже ходить в магазины

Россияне на самоизоляции стали в два раза реже ходить в магазины
Коронавирус, возможно, способствует формированию у покупателей стремления к осознанному, более экономному потреблению. Фото: pixabay.com

С момента введения всеобщего режима самоизоляции жители России стали значительно реже совершать покупки в магазинах.

Только за первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, количество чеков в отечественных супермаркетах, согласно подсчётам оператора фискальных данных «Первый ОФД», сократилось на 42% по сравнению с показателями февраля-марта. При этом число покупок онлайн снизилось лишь на 24%, что значительно меньше, чем количество чеков оффлайн (46%).

Средняя сумма покупок по всей России также сократилась на 17% и теперь составляет 765 рублей. За первую неделю самоизоляции средний чек покупок при оплате банковской картой снизился лишь на 10% до 838 рублей, в то время как сумма оплаты наличными, в среднем, составила 592 рубля, что на 17% меньше, чем в марте или феврале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 30 апреля миллионы жителей России могут остаться без работы.

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