Менеджер Фадеева опроверг информацию о банкротстве киностудии Максима и Глюкозы

Сам Максим Фадеев, как и Глюкоза, не давали комментариев по этой ситуации. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Сам Максим Фадеев, как и Глюкоза, не давали комментариев по этой ситуации. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Представитель продюсера Максима Фадеева удивился, услышав о банкротстве кинокомпании, основанной им совместно с певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой).

Кинопроизводственная компания «Глюкоза продакшен», впоследствии переименованная в «Студию А», по информации телеграмм-канала Mash, была признана банкротом. Владельцами киностудии являются Наталья Чистякова-Ионова и Максим Фадеев. Однако официальный комментарий менеджера продюсера, Серафима Дубанова, оказался совсем иным.

По словам Серафима, он впервые услышал о банкротстве организации и был крайне удивлен. Как-либо комментировать слухи представитель Фадеева не стал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с начала текущего года на 68% увеличилось количество физических лиц, подавших заявлений на банкротство. Сейчас таковых 22,4 тысячи человек.