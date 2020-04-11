Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» ушла с молотка за $910 тысяч

Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный рукой Пола МакКартни, был продан 10 апреля на американском аукционе Julien’s Auctions за $910 тысяч. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Она посвящена сыну Джона Леннона Джулиана в качестве утешения в нелегкий период, когда его родители Джон и Синтия Леннон разводились.

Песня была номинирована на премию «Гремми» в 1989 году в категориях «Запись года» и «Песня года».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая супруга Пола Маккартни Хизер Миллс рассказала о том, что получила крупную компенсацию от СМИ. Компенсацию Миллс выплатили News Group Newspapers по решению дела о прослушивании её телефонных разговоров