Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» ушла с молотка за $910 тысяч

Рукопись песни The Beatles &#171;Hey Jude&#187; ушла с молотка за $910 тысяч
Пол МакКартни. Фото: Pixabay

Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный рукой Пола МакКартни, был продан 10 апреля на американском аукционе Julien’s Auctions за $910 тысяч. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Она посвящена сыну Джона Леннона Джулиана в качестве утешения в нелегкий период, когда его родители Джон и Синтия Леннон разводились.

Песня была номинирована на премию «Гремми» в 1989 году в категориях «Запись года» и «Песня года».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая супруга Пола Маккартни Хизер Миллс рассказала о том, что получила крупную компенсацию от СМИ. Компенсацию Миллс выплатили News Group Newspapers по решению дела о прослушивании её телефонных разговоров

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
The Beatles аукцион песня
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу в Петербурге ожидается снег и гололедица
Пригожин призвал остановить «травлю» Лещенко из-за коронавируса
Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» ушла с молотка за $910 тысяч
Академик РАН назвал самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 10 480 человек
Эксперт рассказал, что в мире пока нет «стопроцентного» препарата от коронавируса
В США за сутки от коронавируса погибли более 2,1 тыс. человек
Ученые подтвердили, что у курильщиков выше риск заразиться коронавирусом