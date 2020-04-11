МИД Чехии отреагировал на уголовное дело по сносу памятника маршалу Коневу в Праге

МИД Чехии отреагировал на уголовное дело по сносу памятника маршалу Коневу в Праге
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по сносу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

В ведомстве заявили, что преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

«Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии», — отметили в министерстве, сообщает ТАСС.

При этом чешская сторона подчеркнула, что для получения памятника Россия должна вести переговоры с районом Прага-6, у которого он находится в собственности.

Чешский МИД также отметил, что страна чтит память военнослужащих Красной армии, погибших при освобождении Чехии. Там также напомнили, что перемещение памятника не противоречит Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами от 1993 года.

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

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