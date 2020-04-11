Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Динамика состояния известной российской певицы Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная. Об этом рассказал исполнительный директор театра Антона Собянина.

«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозрение на коронавирус у Льва Лещенко не подтвердилось. Певца успешно выписали из Коммунарки.