Пожилым петербуржцам, находящимся в самоизоляции, доставят лекарства на дом

Речь идет о льготных препаратах для граждан старше 65 лет.

В случае необходимости, петербуржцы преклонного возраста смогут обратиться за помощью, позвонив на «горячие линии» в своих поликлиники, где они состоят на учете. В учреждениях подготовят рецепты на льготные лекарства, после чего специально назначенный человек сможет получить препараты в аптеке и доставить их пожилым гражданам на дом. Стоит подчеркнуть, что исключения составят наркотические средства и психотропные лекарства — для них рецепты оформляться не будут. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Северной столицы.

В случае отсутствия препарата в аптеке, заявку на него учтут, и его просто доставят позднее. Контролировать обеспечения лекарствами граждан будут заведующие поликлиник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина.