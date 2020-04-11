В Петербург и Ленобласть доставят 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

В Петербург и Ленобласть доставят 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Коронавирус. Фото: Pixabay

Помощь с таким необходимыми медицинскими средствами в условиях эпидемии оказала Москва.

Подобные тесты могут выявлять наличие вируса в организме за 10 минут. Что очень важно для лечебных учреждений. Оперативное диагностирование болезни поможет медикам сразу понимать, с каким диагнозом в больницы поступают пациенты, обычным ОРВИ или COVID-19.

Отмечается, что данная помощь является следствием хороших отношений мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора» с ссылкой на свои источники.

Разумеется, тестов не хватит на всех. Поэтому гражданам необходимо заботиться о своем здоровье и соблюдать режим самоизоляции, чтобы себя обезопасить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 1667 случаев заражения коронавирусом.

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