В Ленобласти мужчину убили выстрелом из ружья

Трагедия произошла вчера, 10 апреля, в Приозерском районе.

Конфликт произошел во время распития алкогольных напитков. Местный житель пришел в гости к своему знакомому, где также присутствовали и другие лица. В результате взаимного недопонимания, между жертвой и хозяином дома произошел конфликт. Мужчины начали драться. Закончить ссору только рукоприкладством, подозреваемый в преступлении не захотел. В итоге, он выстрелил из ружья в своего оппонента. Раненый 39-летний мужчина скончался на месте от полученного ранения. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Оружие убийства изъято, а подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 105 — убийство.

В скором времени 60-летнему стрелку предъявят обвинение. Помимо этого, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти петербуржца осудят за убийство и нелегальное хранение оружия.