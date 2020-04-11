В Петербурге ожидается ураганный ветер

В воскресенье, 12 апреля, ветер в Северной столице будет достигать скорости 15 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу с ссылкой на Северо-Западное управление метеослужбы.

В период усиления ветра гражданам следует не парковать свои транспортные средства рядом с деревьями и рекламными щитами. Окна в квартирах необходимо держать закрытыми. Вещи с балконов лучше убрать.

Гражданам при выходе на улицу стоит быть внимательными и не находиться рядом с шаткими конструкциями, которых может развалить порыв сильного ветра.

Сегодня, 11 апреля в Петербурге успел пройти и снег и дождь. В данный момент в городе облачно с прояснениями, температура воздуха составляет 4 градуса тепла. Завтра, 12 апреля, ночью столбик термометра будет колебаться в значениях от 0 до -2. Днем воздух прогреется до +7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ждет теплый апрель.