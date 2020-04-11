В Пулково приземлится самолет из Бангкока, а потом улетит в Москву

В Пулково приземлится самолет из Бангкока, а потом улетит в Москву
Самолет доставил россиян домой. Фото: pixabay.com

Борт пробудет в Петербурге всего лишь один час.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщает на онлайн-табло на сайте авиакомпании «Аэрофлот». На борту самолета находятся российские туристы из Таиланда – большинство из них проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье. В Пулково лайнер покинут 104 человека, остальные выйдут в Шереметьево, но прежде им придется переждать час. Отмечается, что из Бангкока самолет вылетел с задержкой в три часа. Он доставляет домой россиян, которые не могли вернуться из-за коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург прибыли самолеты из Ларнаки и Пхукета со 139 россиянами. Их встречают и осматривают врачи, работники Роспотребнадзора и полиция.

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