В Петербурге 53-летний мужчина угнал «Ладу» во время самоизоляции

В Петербурге 53-летний мужчина угнал &#171;Ладу&#187; во время самоизоляции
На машине были фальшивые номера. Фото: Pixabay

Подозреваемого задержали спустя пять дней.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Все случилось пятого числа на проспекте Кузнецова. С парковки пропал автомобиль «Лада Гранта». Владелец обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой отыскать преступника. Им это удалось спустя пять дней – сначала была обнаружена машина с фальшивыми номерами, а затем и сам 53-летний угонщик. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала автоугонщика на Суздальском проспекте. Машину пригнали на территорию отдела полиции. На следующий день в полицию поступило заявление от владельца автомобиля о краже его транспортного средства, которое было припарковано у д. 5 по улице Симонова

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