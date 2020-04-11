В Новосергиевке в хостеле обнаружили 14 больных мигрантов

У мужчин есть признаки ОРВИ, непонятно – больны ли они коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе областного правительства, пишет Online47. Все случилось в деревне Новосергиевка. Там обнаружили нелегальный хостел, в котором проживали 154 мигранта. Из них 14 человек болеют – у них есть признаки ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у иностранцев анализы, чтобы понять, нет ли у них коронавируса.

На данный момент общежитие закрыли на карантин, а владельца обязали заботиться о клиентах. Он должен обеспечить их едой и предметами первой необходимости.

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