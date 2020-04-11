В Новосергиевке в хостеле обнаружили 14 больных мигрантов

В Новосергиевке в хостеле обнаружили 14 больных мигрантов
Мигрантов проверяют на коронавирус. Фото: Online47

У мужчин есть признаки ОРВИ, непонятно – больны ли они коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе областного правительства, пишет Online47. Все случилось в деревне Новосергиевка. Там обнаружили нелегальный хостел, в котором проживали 154 мигранта. Из них 14 человек болеют – у них есть признаки ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у иностранцев анализы, чтобы понять, нет ли у них коронавируса.

На данный момент общежитие закрыли на карантин, а владельца обязали заботиться о клиентах. Он должен обеспечить их едой и предметами первой необходимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге стремительно упал. Еще утром показатели были хорошими. К примеру, в 8:00 индекс самоизоляции показывал 4,3 балла из 5.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленинградская область мигранты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом
В Ленобласти похитили человека, введен план перехват
Петербуржцы пожаловались на мошенников, выманивающих деньги за нарушение ...
Мужчину, изрезавшего двух человек, задержали в Шлиссельбурге
В Новосергиевке в хостеле обнаружили 14 больных мигрантов
В Петербурге 53-летний мужчина угнал «Ладу» во время самоизоляции
В Пулково приземлится самолет из Бангкока, а потом улетит в Москву
В Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в угоне раритетного мотоцикла