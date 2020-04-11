В Ленобласти похитили человека, введен план перехват

В Ленобласти похитили человека, введен план перехват
Похитителей разыскивают. Фото: Pixabay

Гражданина затолкали в багажник и увезли.

Все случилось сегодня вечером, 11 апреля. Обо всем сообщают Telegram-каналы, пока что информацию официально не подтвердили. Человека похитили в поселке Назия, расположенном в Кировском районе Ленобласти. Инцидент произошел недалеко от здания «Сбербанка». К человеку подъехал отечественный автомобиль без государственных знаков – из него вышли несколько человек, которые затолкали прохожего в багажник и уехали в сторону улицы Комсомольской.

Отмечается, что все случилось около получаса назад, сотрудники правоохранительных органов ввели план перехват.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МВД рассказали подробности «похищения» человека на Туристской. Мужчина сел в авто добровольно. По предварительным данным, причиной конфликта стали имущественные отношения.

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