Эксперт спрогнозировал увеличение количества разводов в России

Он убежден в этом, так как в Китае многие супруги отправились в суд после окончания карантина.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, цитируя полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаила Барщевского. Он отметил, что примерно с середины лета можно спрогнозировать всплеск дел по разводам. Эксперт убежден, что этот прогноз точно сбудется – Китай тому доказательство. Также Барщевский заявил, что в суде будут рассматривать дела о банкротствах и разрешать трудовые споры. Эксперт считает, что вырастет количество дел по уголовным статьям.

Напоминаем, что Минюст хотел запретить россиянам жениться и разводиться из-за коронавируса. Супругов, будущих и нынешних, просят лишний раз обдумать свои поступки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иосиф Пригожин не удивится, если из-за коронавируса он разведется с Валерией.