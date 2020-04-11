Названа причина пробки из «скорых» в Химках

Всему причиной – поток пациентов с коронавирусом, которых везут в медицинское учреждение.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб. Пробку из карет скорой помощи заметили перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках. Оказывается, всему виной – увеличившийся поток пациентов с коронавирусом. В связи с этим все медики перешли на усиленный режим работы.

Напоминаем, что в Москве на данный момент коронавирус диагностировали у более чем 8,8 тысяч человек. В России инфекцию обнаружили у 13,5 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заверил, что нужно опасаться людей, переболевших коронавирусом. Эксперт заявил, что пациенты могут оставаться заразными даже спустя месяц.