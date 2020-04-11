Певец Юлиан разводится с супругой спустя год брака

Артист признал, что все еще любит жену, но они не могут быть вместе.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем певец Юлиан Васин рассказал в эфире шоу Андрея Малахова. Он признался, что не живет с Анастасией уже месяц и это не из-за карантина. Дело в том, что супруги решили развестись и другого исхода быть не может. Певец убежден, что ничего нельзя изменить, но о причинах развода ничего не рассказал. Он лишь отметил, что пытался сохранить брак и все еще любит девушку.

Напоминаем, что Юлиан и Анастасия дружили целых 27 лет. Никто и подумать не мог, что они так быстро расстанутся. Певец рассказал, что его родственники очень расстроены. Для Юлиана это был первый брак, а вот для его супруг – восьмой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не смогут сыграть свадьбу или развестись из-за коронавируса.