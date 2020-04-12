Пользователи из ряда стран жалуются на сбой в работе Twitter

В работе Twitter произошел сбой. Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью.
По данным Downdetector, пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе соцсети Twitter.
Так, 44% из них заявили о сбоях в работе сайта. При этом 35% жалоб связаны с проблемами с приложением для iPhone или iPad, а 20% — с приложением для Android.
Больше всего жалоб поступило из США, Великобритании, Франции и Испании.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа.