Во всех штатах США впервые в истории объявлен режим крупного бедствия

Во всех штатах США впервые в истории объявлен режим крупного бедствия
Флаг США. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге.

Вайоминг стал последним из 50 штатов, где действует это положение.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в США достигло 519 453 человек, скончались 20 071 человек. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв от коронавирусной инфекции, обогнав Италию.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США. По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп коронавирус США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во всех штатах США впервые в истории объявлен режим крупного бедствия
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 12 апреля
Ведущий эпидемиолог Китая рассказал, когда наступит пик пандемии коронавируса
В Госдуме предлагают расширить поддержку нуждающихся семей на фоне ...
В Кремле допустили перенос Парада Победы
Полиция задержала подозреваемого в нападении на фармацевта аптеки на улице ...
В Италии российские врачи в круглосуточном режиме принимают больных коронавирусом
Вирусолог согласился с прогнозом окончания эпидемии коронавируса в России