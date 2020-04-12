Во всех штатах США впервые в истории объявлен режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге.

Вайоминг стал последним из 50 штатов, где действует это положение.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в США достигло 519 453 человек, скончались 20 071 человек. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв от коронавирусной инфекции, обогнав Италию.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США. По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.