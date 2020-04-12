В России за сутки выявлены 2186 случаев коронавируса

В России за сутки выявлены 2186 случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

В России за минувшие сутки выявлено еще 2186 больных коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (1306 человек), Московской области (278), Санкт-Петербурге (69) и Мурманской области (61).

Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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