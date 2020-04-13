Санкт-Петербург вошел в пятерку регионов РФ по числу созданных рабочих мест

В ближайшее время без работы могут остаться 1,5 млн россиян. Фото: pixabay

В ближайшее время без работы могут остаться 1,5 млн россиян. Фото: pixabay

Северная столица находится на пятом месте в списке регионов России с наибольшим числом созданных рабочих мест за последние несколько лет.

Как говорится в исследовании РИА Новости, в рейтинге лидирует Московская область, где за 2017-2019 годы появилось 200 тысяч новых рабочих мест. Второе место заняла Москва — 89 тысяч новых рабочих мест. Следом идут Краснодарский край и Челябинская область — 85 тысяч и 56 тысяч соответственно. Петербург находится на пятой строчке с 53 тысячами новых рабочих мест.

В десятку также вошли Севастополь, Крым, Ингушетия, Воронежская область и Чечня.

По данным за последние три года, 25 регионов отметились ростом числа рабочих мест, а 60 регионов — сокращением. Эксперты считают, что в скором времени без работы могут остаться около 1,5 млн россиян из-за пандемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к работе вернутся более 22 тысяч предприятий.