Орнитологи заметили редкого лутка в акватории Свирской губы

Орнитологи заметили редкого лутка в акватории Свирской губы
Луток в акватории Свирской губы. Фото: vk.com/club52581361

Самого редкого и самого маленького крохаля-лутка заметили на миграции орнитологи Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области. Птицы пролетали в акватории Свирской губы на юго-востоке Ладожского озера.

В объектив фотографа попали три самки и один самец. Окрас самца яркий, почти полностью белый. Самки выглядят более неброско для того, чтобы не привлекать внимание в гнездовой период.

«Луток находится в списках Красной книги Ленинградской области, как вид, сокращающийся в численности», — рассказали в Нижне-Свирском государственном заповеднике.

В Ленобласти отмечены единичные случаи гнездования лутка. Птиц замечали на Нарвском водохранилище, Карельском перешейке и озере Вялье. Сокращение популяции на Северо-Западе орнитологи связывают с вырубкой возрастных деревьев в поймах рек. Именно в их дуплах лутки чаще всего устраивают свои гнезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в у ледокола «Красин» в центре Петербурга заметили редкую птицу — Малую поганку.

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