В Петербурге похитители фургона потребовали выкуп у водителя

Подозреваемые в краже авто арестованы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемые в краже авто арестованы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге двое мужчин и одна женщины подозреваются в угоне фургона «Газель Некст». Полиция полагает, что они могут быть причастны к аналогичным преступлениям.

Автомобиль был похищен вечером 6 апреля от дома 9 по улице Дыбенко. Сумму ущерба 37-летний владелец, работающий водителем, оценил в 600 тыс. рублей.

«При этом автовладелец пояснил, что некие люди с ним связались и требовали за возврат фургона 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в краже задержали двух мужчин и одну женщину. Сама «Газель» была обнаружена на Дачном проспекте. Полиция полагает, что один из злоумышленников завел автомобиль, после чего за руль села женщина. Она отогнала машину в места отстоя, чтобы потом вернуть её водителю за деньги. Еще один соучастник в этот момент находился в машине сопровождения.

Решением суда все трое заключены под стражу. Автомобиль возвращен владельцу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 53-летнего мужчину подозревают в угоне «Лады».