На КАД в Петербурге несущуюся на скорости BMW развернуло на 180 градусов

Вечером 12 апреля на Кольцевой автодороге в Северной столице иномарку, несущуюся на большой скорости, развернуло на 180 градусов прямо во время движения.
Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от съезда на Московское шоссе. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Кроме того, свидетели поделились записью чрезвычайного происшествия с видеорегистратора.
На кадрах заметно, что BMW стремительно обгоняет машину, из которой записывается видео, а затем посреди трассы иномарку заносит и разворачивает в противоположную сторону. В результате машина врезалась в разделительную ограду. О состоянии водителя и причинах такого поведения на дороге информации нет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградкой области произошло ДТП, в котором погиб один человек.