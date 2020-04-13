На КАД в Петербурге несущуюся на скорости BMW развернуло на 180 градусов

На КАД в Петербурге несущуюся на скорости BMW развернуло на 180 градусов
Несмотря на плохие погодные условия и скользкую дорогу, водитель ехал с огромной скоростью. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером 12 апреля на Кольцевой автодороге в Северной столице иномарку, несущуюся на большой скорости, развернуло на 180 градусов прямо во время движения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от съезда на Московское шоссе. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Кроме того, свидетели поделились записью чрезвычайного происшествия с видеорегистратора.

На кадрах заметно, что BMW стремительно обгоняет машину, из которой записывается видео, а затем посреди трассы иномарку заносит и разворачивает в противоположную сторону. В результате машина врезалась в разделительную ограду. О состоянии водителя и причинах такого поведения на дороге информации нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградкой области произошло ДТП, в котором погиб один человек.

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