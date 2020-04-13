Петербуржцам напомнили о региональном материнском капитале

Петербуржцам напомнили, на что можно тратить региональный материнский капитал. Фото: unsplash.com

Петербуржцам напомнили, на что можно тратить региональный материнский капитал. Фото: unsplash.com

Часть жителей Петербурга не знает о существовании регионального материнского капитала. Об этом заявили в комитете по информатизации и связи.

«Его можно получить после рождения или усыновления третьего, четвертого или последующих детей», — напомнили в ведомстве.

Размер маткапитала в Петербурге в 2020 году составил 160 тыс. 474 рубля. Для того, чтобы получить его, необходимы специальный сертификат и заявление на распоряжение средствами.

Подать заявление на сертификат можно на портале gu.spb.ru. Для этого необходимо ввести в строке поиска «Материнский капитал в Санкт-Петербурге», либо выбрать услугу в разделе «Семья» на вкладке «Электронный способ».

Потратить петербургский маткапитал можно на улучшение жилищных условий, строительство дачи, образование ребенка и его медицинскую реабилитацию, а также на покупку транспорта отечественного производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональный маткапитал в Петербурге продлили до 2026 года.