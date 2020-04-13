Петербуржцы рассказали о потере доходов из-за COVID-19

Полностью доход потеряли 16% жителей Северной столицы. Такую печальную статистику выявил банк «Открытие», проведя опрос среди граждан России. Такая цифра может быть связана с ограничительными мерами, которые вводит правительство, чтобы избежать распространения вируса. Многие заведения и предприятия оказались закрыты, кто-то из работников попал под сокращение.

Помимо этого, 37% горожан сообщили о том, что доход в семье стал намного меньше.

Что касается отдыха и развлечений, петербуржцы стараются не тратить на них средства. Об этом рассказал каждый второй опрошенный. Коснулось это и расходов на транспорт. При этом, 4% граждан отметили, что во время эпидемии они стали тратиться еще больше.

В результате закрытия границ и авиасообщения, у многих в период эпидемии сорвался отпуск. Следовательно, многие потеряли свои денежные средства из-за отмены отдыха и невозможности вернуть деньги за билеты, если они являлись невозвратными. О таких проблемах сообщили 12% петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин предложил поднять МРОТ и пособия по безработице на время коронавирусного кризиса.