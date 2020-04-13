В Янино полиция гонит домой граждан, решивших погулять на детских площадках во время эпидемии

В Янино полиция гонит домой граждан, решивших погулять на детских площадках во время эпидемии
Граждане игнорируют ленты, перекрывающие детские площадки. Фото: vk.com/yaninolive

Граждане продолжают демонстрировать несознательность в период непростой эпидемиологической ситуации.

Сегодня, 13 апреля, местные жители с детьми решили выйти из самоизоляции и направиться на детские площадки. Напомним, посещать их временно нельзя, о чем говорят специальные оградительные ленты.

Фотографии разъяснительной беседы органов правопорядка с гражданами были опубликованы очевидцем в группе «Янино Live» в социальной сети «Вконтакте». Комментаторы разделились в мнениях. Один из них рассказал, что никто никого не гонит, а всего лишь рекомендует вернуться обратно в квартиры. Другой же комментатор отметил, что о рекомендациях речи не идет: граждан действительно отправляют домой и пугают составлением протоколов о правонарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть самоизоляция янино
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замдиректора колледжа в Петербурге обвиняют в хищении более 85 млн рублей
Голикова: прирост заболевших коронавирусом по России ежедневно составляет 17-18%
Пандемия коронавируса может вновь сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ
В Янино полиция гонит домой граждан, решивших погулять на детских площадках ...
Предприятие по обработке отходов загрязняло воздух в Петербурге
Молодых мам отправили на карантин из-за коронавируса в роддоме на Тамбасова
Петербуржцы рассказали о потере доходов из-за COVID-19
В метро Петербурга рассказали как доноры и ветераны могут получить ...