В Янино полиция гонит домой граждан, решивших погулять на детских площадках во время эпидемии

Граждане продолжают демонстрировать несознательность в период непростой эпидемиологической ситуации.

Сегодня, 13 апреля, местные жители с детьми решили выйти из самоизоляции и направиться на детские площадки. Напомним, посещать их временно нельзя, о чем говорят специальные оградительные ленты.

Фотографии разъяснительной беседы органов правопорядка с гражданами были опубликованы очевидцем в группе «Янино Live» в социальной сети «Вконтакте». Комментаторы разделились в мнениях. Один из них рассказал, что никто никого не гонит, а всего лишь рекомендует вернуться обратно в квартиры. Другой же комментатор отметил, что о рекомендациях речи не идет: граждан действительно отправляют домой и пугают составлением протоколов о правонарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы.