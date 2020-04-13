Каждый пятый заемщик в России не знает условий своего кредита

Совместное исследование этого вопроса страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» показало, что половина населения Россия имеет один или несколько кредитов. При этом 20% из них не знакомы с условиями займа.

Изучение финансовой грамотности и планирования бюджета среди россиян проводилось на основе полутора тысяч опрошенных граждан старше 18 из разных округов. Оказалось, что наиболее высокий процент кредитов — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где заемщиками являются 72,7% участников опроса. В тройке лидеров также Красноярский край (64%) и Тюменская область (62,9%).

Наименее закредитованы жители Астраханской области (41,9%), Санкт-Петербурге (38%), и Краснодарского края (37,3%). Учет и планирование бюджета при этом ведут 56,5% респондентов, а не следят за расходами 27,8% опрошенных, пишет РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие безработным на время коронавирусного кризиса.