Несмотря на коронавирус, популярность ТЦ не упадет после эпидемии

Несмотря на увеличение популярности онлайн-сервисов, которые в изобилии предлагают различные услуги, оффлайн-формат покупок все еще будет востребован среди граждан.

Из-за коронавируса торговые центры несут колоссальные убытки. В данный момент, они закрыты на период самоизоляции. Открыт вопрос, как владельцам оплачивать аренду и расходы, а также сохранять рабочие места. Не исключено, что некоторые владельцы выставят на продажу свою коммерческую недвижимость.

При этом, некоторые компании все же планируют к открытию новые ТЦ, несмотря на кризис в отрасли. Например, консалтинговая компания Colliers International рассказала о строительстве 3 новых торговых центров в Петербурге, компания «Максидом» также приобрела территорию под постройку магазина своего магазина. Компания Ingka Centres Russia планирует построить ТЦ рядом с Петергофом. О разрешении на строительство ТЦ в Приморском районе ООО «ТРЦ «Голливуд» стало известно в начале текущего года. Что примечательно, рядом с будущим объектом у метро «Пионерская» и так находятся несколько ТЦ. Об этом сообщает Мойка78.

Хоть сейчас наблюдаются большие сложности с экономикой, владельцы будущих торговых площадей не считают, что популярность ТЦ упадет. Скорее всего, после отмены режима самоизоляции все вернется на круги своя. Да, в интернете можно получить массу услуг, но помимо этого останется и другая их часть, которая будет доступна именно в ТЦ. К тому же, очень важно и то, что в ТЦ развита развлекательная составляющая. К примеру, можно прогуляться, перекусить в уютном фудкорте, отправить ребенка в детскую комнату.

Также, стоит отметить, что город активно застраивается. Жителям будет гораздо приятнее посещать торговые центры рядом с домом. Следовательно, их постройка будет целесообразна и актуальна.

В случае, с уже существующими ТЦ, у них есть шанс вернуться к прежней жизни. Для этого стоит разработать соответствующие планы по восстановлению работы и оптимизации. Обдумать детали, которые смогут привлечь покупателей обратно. Особая задача будет состоять и в переговорах с арендаторами. Поэтому, собственниками с ними будет необходимо договариваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей.