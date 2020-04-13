«Аэрофлот» доставит в Петербург застрявших в Испании россиян

По приезде и туристы, и экипаж судна отправятся на строгий 14-дневный карантин. Фото: pixabay.com

По приезде и туристы, и экипаж судна отправятся на строгий 14-дневный карантин. Фото: pixabay.com

Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот», который вывезет в столицу застрявших в закрытой Испании россиян, сделает остановку в Санкт-Петербурге.

Самолет вылетел за туристами в понедельник, 13 апреля. Информация о том, что рейс Мадрид — Москва будет проходить с остановкой в Северной столице появилась в специальном чате для находящихся в Испании путешественников в Telegram. Воздушное судно покинуло столицу Испании в 12:00, поэтому в скором времени должно оказаться в Пулково.

Точное количество находящихся на борту граждан России остается неизвестным, но достоверно, что среди них есть жители Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее в Пулково доставили россиян из Таиланда. На борту находилось 109 человек, часть вышла в Петербурге, оставшиеся туристы полетели в Москву.