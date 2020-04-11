Самолет с петербуржцами из Таиланда приземлился в Пулково

Часть пассажиров покинули борт, остальные полетят до Москвы.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Все российские туристы прилетели в Санкт-Петербург из Таиланда. На борту находятся 109 человек. Часть из них выйдут в Пулково, остальных доставят до столицы. Отмечается, что их всех проверят медики и сотрудники Роспотребназора. Всем прибывшим из заграницы нужно будет соблюдать карантин и не покидать дом на протяжении двух недель.

Граждан доставят до дома на автобусах, а жителей других регионов сможет принять пансионат «Заря». Напоминаем, что подобным образом в Россию вернули уже 480 человек, некоторые все еще остаются на чужбине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург прибыли самолеты из Ларнаки и Пхукета со 139 россиянами. Это не последние рейсы, которые заберут оказавшихся в сложной ситуации соотечественников: 11 апреля запланированы полеты в Анталию и Бангкок, 12 апреля вывезут россиян из Токио и Гоа, а 13 числа в столицу отправятся самолеты из Европы.