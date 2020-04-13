В Нидерландах пришлось уничтожить 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19

Всего цветочным компаниям пришлось уничтожить 400 миллионов различных цветов. Это связано со снижением спроса во время эпидемии коронавируса.

Знаменитые тюльпаны всегда пользовались большой популярностью в Голландии. Сейчас к тому же, должен был состояться самый разгар продаж. Но коронавирус внес свои коррективы. Цветочные магазины несут колоссальные убытки, а нереализованные цветы приходится нещадно уничтожать. Об этом сообщает газета New York Times.

Помимо этого, в стране нет и туристов, которые бы приезжали смотреть на знаменитые поля тюльпанов и гиацинтов в Лиссе.

Королевский парк цветов в Нидерландах «Кёкенкоф» в этом году не смог открыться для своих гостей, из-за чего понесет большие финансовые потери. Несмотря на это, местные садоводы продолжают ухаживать за растениям и публикуют их фотографии на сайте парка, чтобы граждане, соблюдающие самоизоляцию, смогли насладиться красотой цветов хотя бы по ту сторону экрана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире.