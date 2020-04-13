Росгвардейцы обнаружили пустой снаряд в Приморском районе

Росгвардейцы обнаружили пустой снаряд в Приморском районе
Снаряд оказался пуст. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Также бойцы поймали мужчин, которые устроили охоту за металлом.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Росгвардии. Бойцы выехали в Приморский район, чтобы обследовать предмет, похожий на боевой припас. В результате выяснилось, что снаряд пуст и не представляет опасности. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание не только на находку, но и на «копателей», которые нашли предмет. Они все это время охотились за металлом.

Росгвардейцы задержали подозреваемых и отвезли их в отдел полиции. Их личности устанавливаются. Снаряд же собираются ликвидировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны. Два боеприпаса обнаружили в Пушкинском районе. Среди них одна мина, которая была найдена в поселке Александровское. Другой же снаряд найден на Красносельском шоссе.

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