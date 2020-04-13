Елена Летучая сломала ребро во время тренировок

Телеведущая больше не сможет принимать участие в проекте «Танцы со звездами».

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем сообщается на официальном сайте шоу телеканала «Россия 1». Телеведущая Елена Летучая не сможет принимать участие в съемках из-за сломанного ребра во время тренировки. Она занималась со своим партнером почти каждый день, но врачи настояли на прекращении физической активности.

«Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих»,

— призналась знаменитость.

Летучая расстроилась, когда узнала о диагнозе. Она не может поверить в происходящее, ведь она так много старалась, чтобы выиграть. Ожидается, что в шоу Летучая еще появится, но в качестве гостя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника. Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, так как не мог набрать высоту.